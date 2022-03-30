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Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak? MEB kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Özer'den açıklama

#Öğretmen#MEB#Mahmut Özer

Öğretmen atama tarihi, eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylarının odaklandığı konuların başında geliyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek olan MEB Öğretmen ataması takvimi için bekleyiş sürerken Bakan Özer'den son dakika açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında 2021 KPSS atamalarının yapılacağını belirten Bakan Özer, "Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. " dedi. Gözler şimdi atama takviminde. Peki, öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarında kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak MEB kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu Bakan Özerden açıklama

Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2022 yılı mart ayının son günlerinde atamalar için beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda atama müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” demişti. Konuyla ilgili Bakan Özer, 29 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, 2021 KPSS ataması olacağını söyledi.

2/4ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi;

Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.

En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.

3/4Öğretmen ataması 2022 ne zaman yapılacak MEB kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu Bakan Özerden açıklama

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Özer atama müjdesi vermişti. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” demişti. Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.

4/4ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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#Öğretmen#MEB#Mahmut Özer