Öğretmen atamaları 2021 ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması müjdesi!
Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi. Bu açıklamanın ardından gözler öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına çevrildi.
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Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı ve hangi branşlardan alım olacağı merak ediliyor. Öğretmen olmak isteyenler atama tarihlerini heyecanla bekliyorlar. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi İşte açıklamanın tamamı...
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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Geçtiğimiz günlerde 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.” sözlerini kullandı.