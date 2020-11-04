Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Öğretmen atamaları için milyonlarda öğretmen adayının gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. 2021 yılı öğretmen atama tarihleri beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, değerlendirmeler yaptı. Selçuk, "Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var." dedi. Öğretmen atama takvimi bakanlığın internet sitesinden duyuruluyor. Peki, 2020 Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.
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Milyonlarca öğretmen adayı 2021 atama başvurularıyla ilgili gelecek son dakika açıklamayı takip ediyor. 1 Eylül'de bakanlık tarafından yapılan sözleşmeli öğretmen atamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. Selçuk yaptığı açıklamada, "2021'de tabiki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız." dedi.
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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı..
Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabiiki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız." dedi.
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Selçuk, özel okul açılışlarına ilişkin soruya karşılık, 500 metrekareden az bahçesi olan okulların açılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Özel okulların belli koşullarda açılmasına ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanlığında, hayata geçmek için sırasında bekliyor." diye konuştu.
Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.
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Bakan Selçuk, şöyle devam etti:.
"Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."
Bakanlığın yaklaşık 1 milyon lirayı hediyelik eşyalara harcadığı yönündeki haberlerin sorulmasına karşılık Bakan Selçuk, Türkiye'de çok sayıda başarılı öğrenci ve öğretmen bulunduğuna dikkati çekti.