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Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de | Zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor, nedir? Bakan Tekin'den müjde!

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#Öğretmen Atama Değişikliği#Resmi Gazete#Zorunlu Hizmet Affı Nedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 01:19

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı için son dakika açıklama geldi. Yıllardır beklenen zorunlu hizmet affı için Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştiğini bildirdi. Öte yandan Resmi Gazete'nin 18 Haziran tarihli sayısında, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği yayımlandı. Peki, zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor, nedir? İşte, öğretmenlerin zorunlu hizmet affı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazetede | Zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor, nedir Bakan Tekinden müjde

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı müjdesi son dakika haberiyle gündeme geldi. Bir süredir öğretmenler tarafından takip edilen zorunlu hizmet affı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müjdeyi verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Tekin, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki, öğretmenlere zorunlu hizmet affı kimleri kapsıyor? İşte, o konu hakkında detaylar.

2/5ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI ÇIKTI MI

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI ÇIKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili olarak da "Bilhassa deprem bölgesindeki Öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah" açıklamalarında bulundu.

3/5ZORUNLU HİZMET AFFI NEDİR

ZORUNLU HİZMET AFFI NEDİR?

2010 yılında yürürlüğe sokulan düzenlemeyle birlikte zorunlu hizmet veren çalışanlar için af uygulaması birtakım ayrıcalıklar tanındı. Polis, doktor ya da öğretmen mesleğini icra edip Doğu illerinden birini çalışmakta olan vatandaşlar söz konusu af sayesinde tayinlerinin değiştirilmesini talep edebiliyorlar.

4/5ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler” ibaresi eklenmiştir.

5/5Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazetede | Zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor, nedir Bakan Tekinden müjde

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6/5/2010” ibaresi “16/6/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

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