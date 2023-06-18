Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de | Zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor, nedir? Bakan Tekin'den müjde!

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI ÇIKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Öte yandan Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlerle ilgili olarak da "Bilhassa deprem bölgesindeki Öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah" açıklamalarında bulundu.