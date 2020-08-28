Öğretmen atama tercihleri başladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri gelen son dakika açıklama ile başladı. Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, bugünden itibaren 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar ise 1 Eylül'de ilan edilecek. İşte, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleriyle ilgili detaylar.
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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri içim geri sayım sona erdi. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları 1 Haziran ve 12 Haziran tarihleri aralığında alındı. 28 Temmuz’da sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. İşte 2020 öğretmen atamaları tercih tarihleri...
Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde duyuruldu. Öğretmen atama ön başvuruları haziran ayında gerçekleştirildi. Adaylar sözlü sınavlara temmuz ayı içerisinde girdiler. Sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimine göre 2020 öğretmen atamaları ile ilgili detaylar…
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci başladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, bugünden itibaren 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.
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Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.