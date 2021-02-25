Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak? Bakan Ziya Selçuk’tan atama takvimi açıklaması
Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 20 bin öğretmen ataması ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında öğretmen atama takvimi hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, ‘Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz.’ dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atama takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi.’ dedi ve detayları aktardı.
2
Abone Ol
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamasında "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde" dedi.
3
Abone Ol
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.