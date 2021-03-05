Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2021: Öğretmen atama başvuru şartları açıklandı
Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 15 Mart tarihinde başlayacak. Atama işlemleri, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. İşte başvuru şartları ve detaylar
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Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları son dakika açıklamasının ardından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Sözlü sınavlar ise mayıs ayında başlayacak. Ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.
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ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,
şartları aranacaktır
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi.