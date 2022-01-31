ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ve taban puanları

Öğretmen atama sonuçları canlı yayın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla açıklandı. Atamalarda 7 bin 500 kişi İstanbul'da görevlendirilecek. Öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme kapsamında erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla canlı yayında başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları kurası, gün sonuna kadar E-Devlet sistemine yüklenecek. Canlı yayın üzerinden ismini göremeyen adaylar, E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları bilgisine kişisel bilgileri ile ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta ve nereden sorgulanacak? İşte, o bilgiler