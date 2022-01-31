ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ve taban puanları

Öğretmen atama sonuçları canlı yayın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla açıklandı. Atamalarda 7 bin 500 kişi İstanbul'da görevlendirilecek. Öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme kapsamında erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla canlı yayında başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları kurası, gün sonuna kadar E-Devlet sistemine yüklenecek. Canlı yayın üzerinden ismini göremeyen adaylar, E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları bilgisine kişisel bilgileri ile ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta ve nereden sorgulanacak? İşte, o bilgiler
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
Sözleşmeli öğretmen atama kontejanları ve taban puanları, tercih sonuçları bilgisinin sisteme aktarılmasının akabinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulacak.
3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.