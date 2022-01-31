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ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ve taban puanları

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Öğretmen atama sonuçları açıklandı! 2022 sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama işlemi E-devlet sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2022 atama yılında 33 bin 48 adayın katılımı ile 15 bin öğretmenin tercih sonuçları çerçevesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen sözleşmeli öğretmen ataması, sistem üzerinden tamamlandı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulaması, tek adımda gerçekleşecek. 33 bin civarı adayın katılımı ile gerçekleşen öğretmen atama sonuçları sonrasında öğretmen adayları, kendilerine belirlenen süre içerisinde okullara kaydını gerçekleştirecek. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sonrası atama kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte, o detaylar

1/6ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ve taban puanları

Öğretmen atama sonuçları canlı yayın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla açıklandı. Atamalarda 7 bin 500 kişi İstanbul'da görevlendirilecek. Öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan değerlendirme kapsamında erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla canlı yayında başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları kurası, gün sonuna kadar E-Devlet sistemine yüklenecek. Canlı yayın üzerinden ismini göremeyen adaylar, E-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları bilgisine kişisel bilgileri ile ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta ve nereden sorgulanacak? İşte, o bilgiler

2/6SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3/6ATAMA KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

ATAMA KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen atama kontejanları ve taban puanları, tercih sonuçları bilgisinin sisteme aktarılmasının akabinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulacak.

4/6GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER?

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

5/6ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama ve taban puanları

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

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3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

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