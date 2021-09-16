Öğretmen atama puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2021 KPSS öğretmen atama puanları
Öğretmen atama puanları ve kontenjanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılan konulardan biri oldu. KPSS sonuçlarının 16 Eylül’de açıklanmasının ardından gözler öğretmen atama puanlarına çevrildi. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak. Peki, öğretmen atama puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
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KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen atama puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ağustos ayında düzenlenen KPSS’ye giren adaylar 15 bin öğretmen atamasını beklemeye başladılar. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 27 Eylül tarihinde başlayacak. Aşağıdaki link üzerinden mart ayında gerçekleştirilen öğretmen atamalarının taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
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ÖĞRETMEN ATAMA PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
15 bin öğretmen ataması kontenjanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki link üzerinden mart ayında gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.
Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
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Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.