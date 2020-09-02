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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 16:21 | 

Öğretmen atama puanları açıklandı! İşte sözleşmeli öğretmenlik taban puanları

Öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlar araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. İşte taban puanları ile ilgili detaylar…

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Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları MEB tarafından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik taban puanları yayımlandı.

2ÖĞRETMEN ATAMALARI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
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ÖĞRETMEN ATAMALARI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

Öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlar yayımlandı. Atama sonucunuza https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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