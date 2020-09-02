Öğretmen atama puanları açıklandı! İşte sözleşmeli öğretmenlik taban puanları

Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları MEB tarafından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik taban puanları yayımlandı.