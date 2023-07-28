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Öğretmen atama kontenjanları 2023: İller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? MEBBİS il dışı öğretmen tayin başvurusu ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen#MEB#Öğretmen Atama Kontenjanları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 18:42

Öğretmen iller arası yer değişikliği başvuru ekranı MEBBİS erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri 28 Temmuz tarihinde başladı. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleşecek. Diğer yandan il dışı isteğe bağlı yer değiştirme kontenjanları da MEB'in internet adresinden öğrenilebiliyor. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Peki, öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, MEBBİS öğretmen tayin başvuru ekranı ve atama kontenjanları bilgisi.

1/6Öğretmen atama kontenjanları 2023: İller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek MEBBİS il dışı öğretmen tayin başvurusu ekranı

MEBBİS öğretmen iller arası yer değişikliği başvuruları için beklenen gün geldi. MEB'den yapılan açıklamada, 2023 yılı öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvurusunun 28 Temmuz'da başladığı bildirildi. Öğretmen il dışı tayin başvurusu MEBBİS ekranından kullanıcı adı ya da T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile gerçekleşecek. Öğretmenler il dışı kontenjanlarına göre başvurularını tamamlayacaklar. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Takvime göre öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, öğretmen il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

2/6ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK

ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB duyurusuna göre iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 2 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

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3/6ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

4/6Öğretmen atama kontenjanları 2023: İller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek MEBBİS il dışı öğretmen tayin başvurusu ekranı

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

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5/6ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği kontenjanları 2023 belli oldu. Kontenjan listesi https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenilebilecek.

ÖĞRETMEN İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

6/6ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

Resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, MEBBİS ekranından alınacak.

MEBBİS ÖĞRETMEN İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#Öğretmen#MEB#Öğretmen Atama Kontenjanları

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