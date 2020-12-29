Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 29 Aralık 2020 - 13:59 |
Öğretim görevlisini yakarak öldürdü, çevredekiler linç etmeye kalkıştı
İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.