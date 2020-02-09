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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 17:41, /

Öğrenince şaşıracağınız sıra dışı bilgiler

Yollarda gördüğümüz trafik ışıkları değişiyor! Artık kornaya basarken iki kez düşüneceksinniz...

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1

Trafik ışıklarında yeni dönem resmen başlıyor! Sürücü bunu yaparsa artık kırmızı ışık yeşile dönmeyecek! Peki bu ne demek?

2

Hindistan'ın Mumbai kentinde, sürücülerin gereksiz yere korna çalmasını önlemek için trafik lambalarına ses ölçme cihazları yerleştirildi.

3

Yeni sistemde trafik ışıkları, korna seslerinin 85 desibeli aşması halinde sıfırlanıyor ve sürücüler daha fazla bekliyor.

4

Mumbai polisi, yeni sistemi "Ne kadar korna çalarsan, o kadar beklersin" sloganıyla tanıttı. Polisin hazırladığı video "Dünyanın korna çalma başkentine hoş geldiniz" sözleriyle başlıyor ve sunucu "Sürücüler, yeşilin daha çabuk yanacağı düşüncesiyle kırmızı ışıkta bile korna çalıyor.

5O göstergeye dikkat

O göstergeye dikkat

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

6

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

7

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

8

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

9

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

10

Uçak camlarındaki delikler

Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.

11

Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...

12

Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.

13

Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.

14

Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

15

Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

16

Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

17

Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...

18

Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...

19

Buzzfeed, gündelik hayatımızda kullandığımız ama detayları hiç fark etmediğimiz eşyaları derledi. İşte çoğunu bilmediğimiz, çoğunu ise yanlış kullandığımız o nesneler…

20

Tükenmez kalem kapaklarındaki delik

Tükenmez kalem kapaklarında ne olduğunu anlamadığımız o delik, aslında boğulma riskini azaltmak için üretilmiş. Küçük bir çocuk bu kapağı yanlışlıkla yutarsa, o küçük delik nefes yolunun tamamen tıkanmasını önlüyor.

21

Kot pantolondaki minik cepler

Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800’lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.

22

Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler

Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı.

23

Converse ayakkabılardaki delikler

Converse’in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş.

24

Tencere sapındaki delik

Bu deliğin iki işlevi var. Birincisi, tencerenizi asabilmek, ikincisi de kirli kaşığınızı ucu tencereye dökülecek şekilde koyabilmek.

25

Makarna kaşığındaki delik

Bu delik makarnanızı iyi karıştırmanızı sağlıyor evet, ama esas işlevi bu değil. Esas amaç, 1 kişilik spagetti porsiyonunu ayarlamak.

26

İlaç tüplerinin kapağındaki çıkıntı

İlaç tüplerinin kapağındaki delik, ilacın koruyucu kağıdını kolayca delebilmeniz için düşünülmüştür.

27

Klavyedeki F ve J harflerinin altındaki çıkıntılar

10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir. Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harflerde durduğunuzu otomatik olarak bulabilirsiniz.

28

iPhone’daki o delik

İki kamera arasında görünen o minik delik siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesi.

29

Plastik şişe kapağındaki şeffaf yuvarlak

Şeffaf yuvarlağın amacı kapağın düzgün kapanmasını sağlamak değil, suyun tadının korunması.

30

Silginin mavi bölümü

Silgilerin mavi bölümü aslında tükenmez kalemi silebiliyor. Ancak bu ancak kalın ve güçlü kağıtlarda işe yarıyor. Çünkü daha aşındırıcı.

31

Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...

32

USB girişleri de bulunan prizler...

33

Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!

34

Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)

35

Banyo aynaları için buhar silici

36

Çanta haline gelebilen şemsiye

37

Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.

38

Tersi ayna olan ütü masası

39

Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?

40

Kahve tutan şemsiye

41

Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı

42

Kedisini düşünenler için özel bir masa

43

Spagettiyi kaydırmayan çatal

44

Kapak açabilen yüzük

45

Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank

46

Cips yedikten sonra bayatlamasın diye yapılan mini zamk

47

Kum sızdırmayan plaj çantası

48

Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı

49

Tozları içinde saklayabilen faraş

50

Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!

51

Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!

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