Öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? İşte bilgiler

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



*Ön lisans öğrencileri,



*Lisans öğrencileri,



*Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),



*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),



*Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,



öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



