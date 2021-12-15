Öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? İşte bilgiler
2021 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Başvuran her öğrenciye burs ya da öğrenim kredisi tahsis edildi. Sonuçların açıklanması ile en çok merak edilenlerden biri de öğrenim kredisinin geri ödemeli olup olmadığı idi. Peki, öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli mi?
Burs kazanamayan öğrenciler için alternatif bir yöntem olarak sunulan öğrenim kredisi, öğrencilerin merak ettiği hususlar arasında yer aldı. İşte, öğrenim kredisi hakkında bilinmesi gerekenler...
ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?
Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
*Ön lisans öğrencileri,
*Lisans öğrencileri,
*Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),
*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
*Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
*Ön lisans öğrencileri,
*Lisans öğrencileri,
*Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),
*İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
*Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.