Öğrendiğinizde şaşıracağınız çarpıcı bilgiler

Az sonra okuyacaklarınız inanılmaz gelecek; ancak hepsi gerçek!
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Bir canlı düşünün ki yıllarca uyuyabiliyor, besine ihtiyaç duymuyor! Bir uçak düşünün ki yıllar önce havalandı, daha onun hızına yetişebilen yok! İşte bilim ve teknoloji dünyasından kimsenin bilmediği şaşırtan olaylar...
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Bir salyangoz üç dört yıl boyunca uyuyabilir; bu süre içinde besine ihtiyaç duymaz. Salyangozun ortalama ömrü 15 yıldır..
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Amerikalıların geliştirdiği ve NASA'nın da yeni görüntülerini paylaştığı bu özel jet, dünyada hiçbir uçağın yapamadığı çok önemli bir şeyi yapıyor!
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1976 yılında ABD’nin casus uçağı SR71 Blackbird saatte 3.500 km’yi aşarak ses hızının 3 katını geçmiştir. Bu, bugüne kadar hiçbir uçağın kıramadığı bir rekor olarak tarihe geçmiştir.
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1990'da yapılan testlerde, SR-71 lerin saatte 5682 km'den fazla hız yapması durumunda, dış sıcaklığı yaklaşık 815 santigrat dereceye ulaştığı halde uçağın hareket kabiliyetinde bir değişme olmadığı görüldü.
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En hızlı yayılan iletişim aracı internettir. Radyo yayınlarının 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınları için bu süre 13 yıldır. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması ise yalnızca 4 yıl sürmüştür.
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İnsan uyandığı andan itibaren beyin küçük bir ampulü yakacak kadar elektrik üretir. Birinin yüzünü hatırlamak için ise insan beyninin sağ kısmını kullanır.
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Bir mavi balinanın dili Afrika'da yaşayan ortalama bir filin ebatlarıyla aynıdır. Diğer bir deyişle mavi balinalar, ebatları itibarıyla geçmişte yaşam sürmüş dinozorlardan da büyüklerdir.
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Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin.Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır.
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Peynir ve bitter çikolata, diş çürümesini önler. Sebebi ise şu: Bitter çikolata, en yüksek kakao oranına sahip çikolata çeşididir. Kakaonun antibakteriyel özelliği ise diş çürümesini önlüyor.
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Dünyanın en hızlı trenleri olan Maglevler yaklaşık 600 km/s hızla hareket ederler. Bu hız bir uçağın kalkış hızından fazladır.
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İlk helikopter tasvirini İtalyan ressam Leonardo da Vinci 1480’li yıllarda yapmıştır. İlk modern helikopter ise 1939 yılında Rus asıllı ABD’li bilim insanı Igor Skorksy tarafından yapılmıştır.
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Bugüne kadar en yüksek hıza ulaşan uzay aracı, Güneş’in yörüngesinde dönen Helios Uzay Sondası’dır. Aracın saatteki hızı 250.000 km olarak ölçülmüştür.
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Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın kuşunun adı “Larry”dir. 1978-1992 yılları arasında ABD Basketbol Ligi NBA’de forma giyen efsane basketbolcu Larry Bird’den gelir.
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1971 yılında bilgisayar üreticileri bir elektronik çipe ancak 4 bin transistor sığdırabiliyorlardı. 2015 yılında ise bu sayı 10 milyara ulaşmıştır.
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Uçak modunun şarj sırasında kullanılmasının faydasını biliyor musunuz?Telefonu uçuş moduna alıp şarja takarsanız 50 kat daha hızlı şarj olur.
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Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.
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Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.
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Amerikan yapımı arabaların çoğunun kornası Fa notasından çalar.
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Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.
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Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi.
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Bir denizanasının %95'i sudan oluşmaktadır.
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Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir.
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Uyurken, TV izlerken olduğundan iki kat daha fazla kalori harcarız.
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Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar.
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İnsan yılda en az 1460 rüya görür.
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İnanması güç ama Helicoprion isimli bu köpek balığının 270 milyon yıl önce yaşadığı sanılıyor. Bu hayvanların ilginç yanı ise testere şeklinde yuvarlak çene yapılarıydı.
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Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin!
Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.
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Kopup yere düşen bir yüksek gerilim hattında yeteri çok yüksek elektirk varsa bastığınız yerden elektrik çarpılabilirsiniz.
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Bozulmayan tek gıda baldır!
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Yer çekimin bulunmadığı bir ortamda insan ağlayamaz. Çünkü gözyaşı yere doğru hareket edemez ve gözden çıkamaz.
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Ördeklerin sesleri asla yankı yapmaz.
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Sadece Samanyolu galaksisinde 400 milyarın üzerinde yıldız olduğu sanılıyor.
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1981 yılında 1 GB'lık hafızanın maliyeti 300 bin doları geçerken, bu rakam yıldan yıla azaldı. 1987 yılında 500 bin dolara, 2000 yılında 10 dolara ve 2012'de 1 doların dahi altına düştü.
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Bir insan günde en az 28 bin litre hava, 500 litre oksijen tüketir.
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Her gün 275 milyon yeni yıldız doğuyor. Gerçekten inanılmaz!
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Dünya'yı varoluşundan bu yana 24 saate sığdırmaya çalışsak insanlar bu sürenin sadece 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir.
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Bir köpek balığının damar sistemi...
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Ağırlığı 600 kilogramı bulabilen bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir.
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Sadece tek bir gün dünyaya ulaşan güneş ışıkları ile dünya 27 yıl enerji ihtiyacını karşılayabilir.
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Haiti'de açılan dünyanın en büyük güneş enerjili hastanesi...
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Bir gece yarısı uzaydan dünyanın görüntüsü...
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Bugüne kadar bulunan en eski insan beyni... Yaklaşık 4000 bin yıllık...
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Kuzey ışıklarıyla dolu İzlanda'da bir gece... İstanbul'da bu görüntüyü görebilmeniz elbette imkansız...
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Ortalama bir insan;
23 bin kez göz kırpar, 100 bin kez kalbi atar, 23 bin kez nefes alır, Karaciğeriyle 1500 litre kanı süzer, Midesiyle 2 litre asit üretir.
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Bir bardağı yarısına kadar suyla doldursanız bile bardağın yarısı boş diyemezsiniz; en azından teknik olarak... Zira bardağın kalan yarısı da havayla doludur.