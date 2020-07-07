MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÖğrendiğinizde şaşıracağınız çarpıcı bilgiler
GeriTeknoloji Öğrendiğinizde şaşıracağınız çarpıcı bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 05:39,

Öğrendiğinizde şaşıracağınız çarpıcı bilgiler

Az sonra okuyacaklarınız inanılmaz gelecek; ancak hepsi gerçek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bir canlı düşünün ki yıllarca uyuyabiliyor, besine ihtiyaç duymuyor! Bir uçak düşünün ki yıllar önce havalandı, daha onun hızına yetişebilen yok! İşte bilim ve teknoloji dünyasından kimsenin bilmediği şaşırtan olaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Bir salyangoz üç dört yıl boyunca uyuyabilir; bu süre içinde besine ihtiyaç duymaz. Salyangozun ortalama ömrü 15 yıldır..

3
Abone Olgoogle-news

Amerikalıların geliştirdiği ve NASA'nın da yeni görüntülerini paylaştığı bu özel jet, dünyada hiçbir uçağın yapamadığı çok önemli bir şeyi yapıyor!

4
Abone Olgoogle-news

1976 yılında ABD’nin casus uçağı SR71 Blackbird saatte 3.500 km’yi aşarak ses hızının 3 katını geçmiştir. Bu, bugüne kadar hiçbir uçağın kıramadığı bir rekor olarak tarihe geçmiştir.

5
Abone Olgoogle-news

1990'da yapılan testlerde, SR-71 lerin saatte 5682 km'den fazla hız yapması durumunda, dış sıcaklığı yaklaşık 815 santigrat dereceye ulaştığı halde uçağın hareket kabiliyetinde bir değişme olmadığı görüldü.

6
Abone Olgoogle-news

En hızlı yayılan iletişim aracı internettir. Radyo yayınlarının 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınları için bu süre 13 yıldır. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması ise yalnızca 4 yıl sürmüştür.

7
Abone Olgoogle-news

İnsan uyandığı andan itibaren beyin küçük bir ampulü yakacak kadar elektrik üretir. Birinin yüzünü hatırlamak için ise insan beyninin sağ kısmını kullanır.

8
Abone Olgoogle-news

Bir mavi balinanın dili Afrika'da yaşayan ortalama bir filin ebatlarıyla aynıdır. Diğer bir deyişle mavi balinalar, ebatları itibarıyla geçmişte yaşam sürmüş dinozorlardan da büyüklerdir.

9
Abone Olgoogle-news

Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin.Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır.

10
Abone Olgoogle-news

Peynir ve bitter çikolata, diş çürümesini önler. Sebebi ise şu: Bitter çikolata, en yüksek kakao oranına sahip çikolata çeşididir. Kakaonun antibakteriyel özelliği ise diş çürümesini önlüyor.

11
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en hızlı trenleri olan Maglevler yaklaşık 600 km/s hızla hareket ederler. Bu hız bir uçağın kalkış hızından fazladır.

12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news

İlk helikopter tasvirini İtalyan ressam Leonardo da Vinci 1480’li yıllarda yapmıştır. İlk modern helikopter ise 1939 yılında Rus asıllı ABD’li bilim insanı Igor Skorksy tarafından yapılmıştır.

14
Abone Olgoogle-news

Bugüne kadar en yüksek hıza ulaşan uzay aracı, Güneş’in yörüngesinde dönen Helios Uzay Sondası’dır. Aracın saatteki hızı 250.000 km olarak ölçülmüştür.

15
Abone Olgoogle-news

Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın kuşunun adı “Larry”dir. 1978-1992 yılları arasında ABD Basketbol Ligi NBA’de forma giyen efsane basketbolcu Larry Bird’den gelir.

16
Abone Olgoogle-news

1971 yılında bilgisayar üreticileri bir elektronik çipe ancak 4 bin transistor sığdırabiliyorlardı. 2015 yılında ise bu sayı 10 milyara ulaşmıştır.

17
Abone Olgoogle-news

Uçak modunun şarj sırasında kullanılmasının faydasını biliyor musunuz?Telefonu uçuş moduna alıp şarja takarsanız 50 kat daha hızlı şarj olur.

18
Abone Olgoogle-news

Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.

19
Abone Olgoogle-news

Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.

20
Abone Olgoogle-news

Amerikan yapımı arabaların çoğunun kornası Fa notasından çalar.

21
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.

22
Abone Olgoogle-news

Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi.

23
Abone Olgoogle-news

Bir denizanasının %95'i sudan oluşmaktadır.

24
Abone Olgoogle-news

Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir.

25
Abone Olgoogle-news

Uyurken, TV izlerken olduğundan iki kat daha fazla kalori harcarız.

26
Abone Olgoogle-news

Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar.

27
Abone Olgoogle-news

İnsan yılda en az 1460 rüya görür.

28
Abone Olgoogle-news

İnanması güç ama Helicoprion isimli bu köpek balığının 270 milyon yıl önce yaşadığı sanılıyor. Bu hayvanların ilginç yanı ise testere şeklinde yuvarlak çene yapılarıydı.

29
Abone Olgoogle-news

Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin!

Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.

30
Abone Olgoogle-news

Kopup yere düşen bir yüksek gerilim hattında yeteri çok yüksek elektirk varsa bastığınız yerden elektrik çarpılabilirsiniz.

31
Abone Olgoogle-news

Bozulmayan tek gıda baldır!

32
Abone Olgoogle-news

Yer çekimin bulunmadığı bir ortamda insan ağlayamaz. Çünkü gözyaşı yere doğru hareket edemez ve gözden çıkamaz.

33
Abone Olgoogle-news

Ördeklerin sesleri asla yankı yapmaz.

34
Abone Olgoogle-news

Sadece Samanyolu galaksisinde 400 milyarın üzerinde yıldız olduğu sanılıyor.

35
Abone Olgoogle-news

1981 yılında 1 GB'lık hafızanın maliyeti 300 bin doları geçerken, bu rakam yıldan yıla azaldı. 1987 yılında 500 bin dolara, 2000 yılında 10 dolara ve 2012'de 1 doların dahi altına düştü.

36
Abone Olgoogle-news

Bir insan günde en az 28 bin litre hava, 500 litre oksijen tüketir.

37
Abone Olgoogle-news

Her gün 275 milyon yeni yıldız doğuyor. Gerçekten inanılmaz!

38
Abone Olgoogle-news

Dünya'yı varoluşundan bu yana 24 saate sığdırmaya çalışsak insanlar bu sürenin sadece 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir.

39
Abone Olgoogle-news

Bir köpek balığının damar sistemi...

40
Abone Olgoogle-news

Ağırlığı 600 kilogramı bulabilen bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir.

41
Abone Olgoogle-news

Sadece tek bir gün dünyaya ulaşan güneş ışıkları ile dünya 27 yıl enerji ihtiyacını karşılayabilir.

42
Abone Olgoogle-news

Haiti'de açılan dünyanın en büyük güneş enerjili hastanesi...

43
Abone Olgoogle-news

Bir gece yarısı uzaydan dünyanın görüntüsü...

44
Abone Olgoogle-news

Bugüne kadar bulunan en eski insan beyni... Yaklaşık 4000 bin yıllık...

45
Abone Olgoogle-news

Kuzey ışıklarıyla dolu İzlanda'da bir gece... İstanbul'da bu görüntüyü görebilmeniz elbette imkansız...

46
Abone Olgoogle-news

Ortalama bir insan;

23 bin kez göz kırpar,
100 bin kez kalbi atar,
23 bin kez nefes alır,
Karaciğeriyle 1500 litre kanı süzer,
Midesiyle 2 litre asit üretir.

47
Abone Olgoogle-news

Bir bardağı yarısına kadar suyla doldursanız bile bardağın yarısı boş diyemezsiniz; en azından teknik olarak... Zira bardağın kalan yarısı da havayla doludur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi