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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz iPhone cep telefonu, bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

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#Öğrencilere Vergisiz Cep Telefonu#Vergisiz Bilgisayar#Öğrencilere Vergisiz Telefon Satışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 13:08

Öğrencilere vergisiz telefon satışı seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cep telefonu fiyatlarına gelen son zamlarla birlikte, Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cep telefonu vergi oranları ve vergisiz fiyatları tercih edilen telefon markalarına göre farklılık gösteriyor. Peki Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz iPhone cep telefonu, bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte vergisiz telefon, bilgisayar satışı son durum gelişmeleri...

1/4Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı Öğrencilere ÖTV ve KDVsiz iPhone cep telefonu, bilgisayar satışı ne zaman başlayacak

Öğrencilere vergisiz telefon satışıyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere yönelik bir defaya mahsus vergi muafiyeti AK Parti seçim beyannamesinde yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel seçim ve Meclis gündemi değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu da vurguladı. Peki öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? ÖTV ve KDV'siz cep telefonu, bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte cep telefonu vergi oranları ve vergisiz iPhone fiyatları...

2/4ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞATIŞI BAŞLADI MI

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞATIŞI BAŞLADI MI?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

3/4CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

4/4VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI NE KADAR

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 18 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 42 bin TL'ye yükselmektedir.

Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 59 bin TL olurken, yaklaşık 26 bin TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor. Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 30 bin civarında olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro Max 128 GB güncel fiyat listesi 58.999 TL, vergisiz fiyatı 30,098 TL

iPhone 13 128 GB fiyatı 35.999 TL, vergisiz fiyatı 20,024 TL

iPhone 13 Mini 128 GB fiyatı 31,999 TL, vergisiz fiyatı 18.197 TL

iPhone 12 64 GB liste fiyatı 31.999 TL, vergisiz fiyatı 17.847 TL

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