Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz iPhone cep telefonu, bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 18 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 42 bin TL'ye yükselmektedir.

Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 59 bin TL olurken, yaklaşık 26 bin TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor. Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 30 bin civarında olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro Max 128 GB güncel fiyat listesi 58.999 TL, vergisiz fiyatı 30,098 TL

iPhone 13 128 GB fiyatı 35.999 TL, vergisiz fiyatı 20,024 TL

iPhone 13 Mini 128 GB fiyatı 31,999 TL, vergisiz fiyatı 18.197 TL

iPhone 12 64 GB liste fiyatı 31.999 TL, vergisiz fiyatı 17.847 TL