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Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman? KDV ve ÖTV'siz cep telefonu satışı başladı mı? İşte Vergisiz cep telefonunda son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Vergisiz Cep Telefonu Satışı#Kdv#Ötv
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 22:22

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı için gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Seçim öncesi açıklanan cep telefonu, bedava internet satışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. AK Parti’nin seçim öncesinde yaptığı çalışmalarda Aile ve Gençlik Bankası öne çıkmıştı. Aile ve Gençlik Bankası kurularak vergisiz cep telefonunun yanı sıra gençlere ücretsiz müzekart, internet desteği gibi konular gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak cep telefonu, bedava internet ve gençlik bankası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki, vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? KDV ve ÖTV'siz cep telefonu satışı başladı mı? İşte vergisiz cep telefonu satışı son durum...

1/3Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman KDV ve ÖTVsiz cep telefonu satışı başladı mı İşte Vergisiz cep telefonunda son durum

Vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. r. KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim döneminde duyurulan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan bu konu seçimlerin sona ermesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili henüz yeni bir gelişme yaşandı. Peki, öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/3ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” ifadelerini kullandı.

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3/3ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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