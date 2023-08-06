Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman? KDV ve ÖTV'siz cep telefonu satışı başladı mı? İşte Vergisiz cep telefonunda son durum!

Vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. r. KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim döneminde duyurulan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan bu konu seçimlerin sona ermesiyle yeniden gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili henüz yeni bir gelişme yaşandı. Peki, öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.