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Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır? Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayram ikramiyesi iddiasına açıklama!

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#Öğrencilere Bayram Harçlığı#Öğrencilere 1000 Tl Bayram İkramiyesi#Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 21:52

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı, Kurban Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Kurban Bayramı ikramiyesi gençlere verilecek mı, öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, sorularının yanıtı son günlerin öne çıkan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle emeklilere her yıl verilen bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinin açıklanmasıyla gençlere bayram ikramiyesi için beklentiler arttı. Öte yandan İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede bayram harçlığı başvurusu iddiasına açıklık getirildi. Peki, öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, başvuru nasıl yapılır Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayram ikramiyesi iddiasına açıklama

Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, kimlere verilecek, soruları son gelişmeler ile takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklanırken, üniversite öğrencileri de bayramda gençlere ikramiye verilip verilmeyeceğine yoğunlaştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir." denildi. İşte, öğrencilere 100 TL bayram harçlığı hakkında bilgiler.

2/4ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir. Öğrencilere bayram harçlığı detaylarının Kurban Bayramı öncesi netleşmesi bekleniyor. Bayram harçlığının açıklanması dahiline 1000 TL olması öngörülüyor. 

3/4ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU AÇIKLAMASI

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

4/4ÖĞRENCİLERE GENÇLİK KARTI

ÖĞRENCİLERE GENÇLİK KARTI!

Seçim öncesi Ak Parti seçim beyannamesinde "Üniversiteli gençlerimize 'Gençlik Kartı' uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." açıklaması yer aldı.

Ayrıca öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon satışı da Ak Parti seçim beyannamesi içerisinde bulunuyor.

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