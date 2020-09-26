Öğrenciler gidince kiralık ev kiraları sert düştü

’EV KİRALARI 1200 LİRADAN 800 LİRAYA DÜŞTÜ’Emlak danışmanı Melih Karabıçak da öğrencilerin evlerini boşaltmasının ardından kiralık ev fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Geçen yıllarda, bu dönemde Eskişehir’de boş daire bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Karabıçak, "Geçen yıla kıyasla normalde bu aylarda boş daire bulmak söz konusu bile değildi. Kiralık bir daire daha akşam olmadan kiraya veriliyordu. Şu anda ise elimizde 10- 15 kiralık daire duruyor. Arz, talep yok. İlgi ve talep olmayınca ev sahipleri her sene artırdıkları kiraları düşürmek zorunda kaldılar. 1000- 1200 liralık evlere boş kalmaması için 800- 900 liraya kiracı aranıyor. Öğrencinin olmayışı hem bizim sektörümüzü hem de diğer sektörleri aşırı derecede etkiledi. Bu aslında bir yandan da iyi oldu. Çoğu ev sahipleri, öğrencileri burada okumaya gelen insan olarak değil de ticari gözle bakıyorlardı. Yüksek kira isteyen ev sahiplerine de iyi oldu bu. Öğrencinin kıymetini bazı ev sahipleri daha iyi anlayacak. Pandemi nedeniyle bu çocuklar buraya gelemiyor. Gelme amaçları burada okumak. Kapalı olan okula gelmeyecekleri için bu paraları talep etmek de etik değil. Çoğu ev sahibinin de bunu anlaması lazım" dedi.