MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÖğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
GeriEkonomi Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 - 06:23 | 

Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller

Pandemi ile birlikte yaşam koşulları değişti. Yeni normal hayatla birlikte yasaklar kalktı, okullar ve üniversiteler Eylül’de açılmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri şimdiden kiralık ev arayışına girdi. Öğrencilerin yoğun olduğu iller içerisinde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında artış gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Muğla

Muğla

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 20,35

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 2055

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 20,3

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 19,39

Aylık Değişim (%): 0

Yıllık Değişim (%): 5

2Edirne

Edirne

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,29

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1236

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,24

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 12,42

Aylık Değişim (%): 0

Yıllık Değişim (%): 7

3Trabzon

Trabzon

Endeksa verilerine göre Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,12

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1112

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,07

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 7,49

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 8

4Konya

Konya

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,5

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1114

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,45

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 7,57

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 12

5Eskişehir

Eskişehir

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 12,01

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 913

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 11,92

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 10,67

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 13

6Ankara

Ankara

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 12,04

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1409

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 11,91

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 10,68

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 13

7Antalya

Antalya

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 16,83

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1784

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 16,65

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 14,92

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 13

8Çanakkale

Çanakkale

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,7

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1110

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,61

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 11,94

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 15

9Bursa

Bursa

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 12,68

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1319

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 12,56

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 10,89

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 16

10Aydın

Aydın

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,11

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1350

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,05

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 11,21

Aylık Değişim (%): 0

Yıllık Değişim (%): 17

11Malatya

Malatya

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,16

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1240

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,09

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 6,91

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 18

12İstanbul

İstanbul

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 19,71

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1892

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 19,46

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 16,52

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 19

13Isparta

Isparta

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 12,37

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 990

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 12,2

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 9,99

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 24

14Samsun

Samsun

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 10,87

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1185

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 10,74

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 8,74

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 24

15Sakarya

Sakarya

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 11,9

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1158

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 11,73

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 9,49

Aylık Değişim (%): 1

Yıllık Değişim (%): 25

16Tekirdağ

Tekirdağ

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 10,97

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1174

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 10,78

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 8,54

Aylık Değişim (%): 2

Yıllık Değişim (%): 28

17Adana

Adana

Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 11,81

Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1311

Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 11,6

Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 9,2

Aylık Değişim (%): 2

Yıllık Değişim (%): 28

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi