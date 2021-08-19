Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Pandemi ile birlikte yaşam koşulları değişti. Yeni normal hayatla birlikte yasaklar kalktı, okullar ve üniversiteler Eylül’de açılmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri şimdiden kiralık ev arayışına girdi. Öğrencilerin yoğun olduğu iller içerisinde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında artış gösterdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Muğla
Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 20,35
Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 2055
Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 20,3
Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 19,39
Aylık Değişim (%): 0
Yıllık Değişim (%): 5
2
Edirne
Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,29
Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2): 1236
Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 13,24
Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2): 12,42
Aylık Değişim (%): 0
Yıllık Değişim (%): 7
3
Trabzon
Endeksa verilerine göre Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2): 8,12