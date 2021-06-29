Gündem Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 08:20 | 29 Haziran 2021 - 08:20

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarihler açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Peki, OGM (Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?