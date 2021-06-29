Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarihler açıklandı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Peki, OGM (Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı. OGM kura sonuçlarının açıklanması ardından sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç başlayacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.
2
KURALARLA İLGİLİ DETAYLAR
İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)
3
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.