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Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 08:20 | 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak? Tarihler açıklandı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Peki, OGM (Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı. OGM kura sonuçlarının açıklanması ardından sözlü ve uygulamalı sınavlar için süreç başlayacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

2KURALARLA İLGİLİ DETAYLAR

KURALARLA İLGİLİ DETAYLAR

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

3

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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