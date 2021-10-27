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Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 09:54 | 

OGM MEB bilgi yarışması saat kaçta? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarışmasının detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek. Peki, OGM MEB bilgi yarışması saat kaçta? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarışmasının detayları...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı millî bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleniyor.

2MEB bilgi yarışması ne zaman, saat kaçta

MEB bilgi yarışması ne zaman, saat kaçta?

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların başladığı ve 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edeceği kaydedildi.

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Öğrencilerimizin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.

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