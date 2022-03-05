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OGM İŞÇİ alımının detayları belli oldu mu, başvurular ne zaman? OGM işçi-personel alımında son durum

#OGM#OGM İşçi Alımı#OGM Başvuru

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 bin işçi alımı yapılacağını duyurması ardından gözler detaylara çevrildi. OGM bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvuru kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, OGM İŞÇİ alımının detayları belli oldu mu? OGM işçi alımı için başvurular ne zaman başlayacak? İşte OGM işçi-personel alımında son durum

1/4OGM İŞÇİ alımının detayları belli oldu mu, başvurular ne zaman OGM işçi-personel alımında son durum

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları Bakanlık tarafından yayımlanacak personel alımı ilanının ardından başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

2/4OGM İŞÇİ alımının detayları belli oldu mu, başvurular ne zaman OGM işçi-personel alımında son durum

Tarihin açıklanması ardından adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresindeki Açık İş İlanları sekmesinden OGM personel alımı için başvuru yapabilecek.

3/4GEÇEN SENEKİ BAŞVURU ŞARTLARI

GEÇEN SENEKİ BAŞVURU ŞARTLARI

OGM yangın işçisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4/4OGM İŞÇİ alımının detayları belli oldu mu, başvurular ne zaman OGM işçi-personel alımında son durum

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

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#OGM#OGM İşçi Alımı#OGM Başvuru