OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü başvuru şartları ile ilgili araştırmalar başladı. OGM işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda, ‘Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.’ denildi.