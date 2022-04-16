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OGM işçi alımı başvuruları ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR 5 bin işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

#OGM#İŞKUR#5 Bin İşçi Alımı

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı başvuruları devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü'ne "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi alımı gerçekleşecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleşecek olan OGM başvuruların koşulları önem arz edecek. Peki, OGM işçi alımı başvuruları ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ile ilgili bilgiler.

1/4OGM işçi alımı başvuruları ne zaman Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR 5 bin işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman bitecek? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detayların yer aldığı OGM işçi alımı başvuruları 11-15/04/2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

2/4OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada, ‘Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.’ denildi.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

3/4OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

4/4OGM işçi alımı başvuruları ne zaman Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR 5 bin işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

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#OGM#İŞKUR#5 Bin İşçi Alımı