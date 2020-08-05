OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı
OGM işçi alımı başvuruları ile ilgili ilan yayımlandı. Orman Genel Müdürlüğü 700 işçi alımı yapacak. Bu ilanla İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet alınacak. Başvuru şartları ve detaylar İŞKUR üzerinden yayımlandı. İşte OGM işçi alımı başvuru ekranı…
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OGM işçi alımı başvuru şartları araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanları güncel olarak yayımlanıyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak. Adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtildi. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanıyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
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Aşağıda bulunan link üzerinden açılan sayfada arama kısmına 'OGM' yazarak ilanlara ulaşabilirsiniz.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.
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Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.