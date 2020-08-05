OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı

OGM işçi alımı başvuru şartları araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanları güncel olarak yayımlanıyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak. Adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.



OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtildi. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanıyor. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.



