OGM 274 işçi alımı yapacak! İşte, OGM işçi alımı başvuru şartları

OGM 274 işçi alımı başvurusu 5-9 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak olan sınav için maksimum bin 96 aday sınava çağrılacak. Bu adayların belirlenmesi ise noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile yapılacak. OGM işçi alımı kadro sayısı ise şu şekilde olacak;