OGM 274 işçi alımı yapacak! İşte, OGM işçi alımı başvuru şartları
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bünyesinde istihdam etmek üzere 274 daimi işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren alım ile ilgili detayları İŞKUR üzerinden yayımlayan OGM, daimi olarak yapacağı işçi alımı için dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi operatörlüğü konusunda uzmanlık arayacak. Adaylarda aranan özel şartlar, İŞKUR üzerinden yayımlanacak OGM işçi alımı sayfası aracılığıyla görüntülenebilecek. İşte, OGM 274 işçi alımı başvuru süreci ve şartları hakkında bazı bilgiler
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1
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OGM 274 işçi alımı başvurusu 5-9 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak olan sınav için maksimum bin 96 aday sınava çağrılacak. Bu adayların belirlenmesi ise noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile yapılacak. OGM işçi alımı kadro sayısı ise şu şekilde olacak;
2
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171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi istihdam edilecek.
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Başvuru detayları ve şartları, 5 Ekim tarihinde yayınlanacak İŞKUR ilanı ile netleşecek.