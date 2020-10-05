OGM 274 işçi alımı başvurusu başladı! İşte, başvuru adresi ve şartlar

OGM işçi alımı süreci, bugün 274 personel alımı başvurusu ile başlıyor. OGM işçi alımı ile 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi istihdam edilecek. 5-9 Ekim tarihleri arasından İŞKUR aracılığıyla gerçekleşecek olan OGM işçi alımı başvurusu, internet üzerinden tamamlanacak. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? İşte, pek çok kişinin araştırdığı OGM işçi alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler