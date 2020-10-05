OGM 274 işçi alımı başvurusu başladı! İşte, başvuru adresi ve şartlar
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çeşitli illerde görevlendirmek için bünyesine 274 işçi alımı yapacak. Buldozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör (kazıma ve yükleme) operatörü, iş makineleri operatörü olmak üzere toplamda 4 sınıfta alım yapacak olan OGM, her bir birim için alım şartları hakkında detayları yayımladı. Peki, OGM 274 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartlar nelerdir? İşte, OGM İŞKUR başvuru ekranı
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OGM işçi alımı süreci, bugün 274 personel alımı başvurusu ile başlıyor. OGM işçi alımı ile 171 greyder, 56 dozer, 41 ekskavatör ve 6 iş makinesi operatörü olmak üzere 274 belirsiz süreli (daimi) işçi istihdam edilecek. 5-9 Ekim tarihleri arasından İŞKUR aracılığıyla gerçekleşecek olan OGM işçi alımı başvurusu, internet üzerinden tamamlanacak. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? İşte, pek çok kişinin araştırdığı OGM işçi alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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İŞKUR kaydı yapmak ya da hesabınız varsa giriş yapmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
Başvuru ekranında işyeri türü olarak kamuyu seçip işyeri unvanına orman yazarak ara tuşuna basınız.
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DOZER OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,
3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,
4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak
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GREYDER OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLAR
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,
3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,
4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.