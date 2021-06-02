OGM 2083 işçi alımı Türkiye genelinde yapılacak! OGM işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM işçi alımı için detaylar Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacak.



Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.



Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.



Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.



İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.



İşte, illerde alınacak olan işçi sayıları tablosu;