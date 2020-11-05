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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 17:09 | 

Oğlunun öğretmenin kâbusu yaşattı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, B.E. (40) yeğeniyle birlikte okula gelip oğluyla yeterince ilgilenmediğini öne sürdüğü sınıf öğretmeni Ali Bulut'a (36) saldırıp, darbetti. Araya giren öğretmen Behri Günday'ı da darbeden B.E. ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bulut'un eşini taciz ettiğini ve bu nedenle darbettiğini öne sürdü. Öğretmen Ali Bulut, bunun bir iftira olduğunu belirterek gerçek olmadığını söyledi. Birçok sendika ve okulun velileri Bulut'u destekledi. 

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