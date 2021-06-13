Oğlum ünlü olduğumu öğrenince çok şaşırdı

Cici Kızlar’ın modernize edilmiş haliydik Serap Türk, Çıtır Kızlar’ın ilhamının ise Cici Kızlar olduğunu söylüyor: “Cici Kızlar’ın daha modernize edilmiş haliydik. Ama grup olmak çok zordu. Aramızdaki bağ da iyiydi. Kimsenin kimseyle problemi yoktu. İnsanlar bizi Yonca’nın arkasında dans ederken de tanıyordu. Hepimiz renkli kişiliklerdik. Şarkılar bize göre yazıldı. Tabii yazan kişi de bizi çok iyi tanımıyordu. Sadece görsel olarak bizi biliyordu. Bizden sonra da çıtır kelimesi çok yayıldı. O dönem ‘Çıtır Kızlar’ ve ‘Yaşanacaksa Yaşanacak’ şarkıları büyük ses getirdi.”Türk, “Neden müzik hayatınız bu kadar kısa sürdü?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “O hoşlukta kalsın istedik. Çıtır Kızlar’ı götürebileceğimiz başka bir nokta yoktu. Dizi ya da müzikal olurdu devamında… Ama konserler de bitmeye başlamıştı. Arada kalmak istemedik. Bir bakıma hatıra olsun diye kurulmuştu bu grup. Biz buna iş olarak bakmadık. Tamamen hoş bir şey olarak baktık. Çünkü hepimizin ayrı işleri vardı. Çıtır Kızlar, bizim için gelip geçici bir şeydi. Böyle olunca da kendi işlerimizi yapmıyorduk. Çünkü anlaşmalarımızda başka iş yapmama maddesi vardı. Ben öğretmenlik, Melda tiyatro yapıyordu, Ebru ise müzisyendi. Tadında bıraktık. Yoksa aramızda tartışma ya da kavga olmadı. Hâlâ görüşüp sohbet ediyoruz. Her hafta birbirimizle haberleşiriz. Birkaç İyi Adam’ın da yer aldığı ‘Yonca Aile’ adından WhatsApp grubumuz var. Arada toplanıp yemek yiyoruz.”