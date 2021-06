Oğlum ünlü olduğumu öğrenince çok şaşırdı

Yonca’nın dansçısı olarak sokakta imza dağıtırdık Serap Türk, 90’larda Yonca Evcimik ve dans ekibinin bir ekol olduğunu söylüyor: “Biz, Yonca’nın dansçılarıydık. Başka kimselerle çalışmazdık. Yonca çok disiplinliydi. Hem abla hem de arkadaştı. Herkes aynı saatte provada olmak zorundaydı. Her saatimiz işe göre ayarlanırdı. Şu an kimsenin dansçısı tanınmıyor. Ama biz sokakta Yonca’nın dansçısı olarak imza dağıtırdık. Koreografileri de kendimiz yapardık. Kendimizi geliştirerek buralara kadar geldik. Önümüze gelen her işe atlamadık. Bir sürü teklif alıyorduk.” Türk, “Sizi transfer etmek isteyen şarkıcılar oluyor muydu?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Evet çok oluyordu. Ama böyle bir ihtiyaç hissetmedik. Yonca hiçbirimizi ayırmazdı. Mesela turnede Yonca, A kaliteli bir otelde kalıyorsa, biz de orada kalırdık. Hiçbir zaman ikinci sınıf bir insan olarak görülmedik. Yonca çok hakkaniyetliydi. Onun için de bizi daha üste çıkaracak bir teklif göremiyorduk. Zaten Yonca’dan almamız gerekeni alıyorduk.”