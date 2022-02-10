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Oğlum dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Çarşamba günlerinin yeni dizisi hakkında bilgiler

#Oğlum#Oğlum Dizisi#Oğlum Dizisi Oyuncuları

Show Tv'nin yeni dizisi Oğlum gerek oyuncu kadrosu gerekse senaryosuyla dikkatleri üzerine çekti. Oğlum dizisinin karakterleri ve oyuncularına ilişkin detaylar ilk bölümde ortaya çıktı. Dizi çekim yerleriyle de merak uyandırdı. Peki, Oğlum dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Çarşamba günlerinin yeni dizisi hakkında bilgiler

1/10Oğlum dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor Çarşamba günlerinin yeni dizisi hakkında bilgiler

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız’a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Canan Ergüder, Nihal Yalçın ve Songül Öden'i buluşturan Oğlum'un kadrosunda Feyyaz Duman, Timur Acar, Kubilay Aka, Serhat Teoman, Tuğçe Açıkgöz ve Metehan Parıltı yer alıyor.

2/10OĞLUM DİZİSİ KONUSU

OĞLUM DİZİSİ KONUSU

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

3/10Oğlum dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor Çarşamba günlerinin yeni dizisi hakkında bilgiler

Yönetmen koltuğunda Gökçe Usta’nın oturduğu ve senaryosu Sevgi Yılmaz ve Hürer Ebeoğlu’ya ait Oğlum dizisinin Şile ve İstanbul'un bazı bölgelerinde çekildiği biliniyor.

4/10ZEYNEP (SONGÜL ÖDEN)

ZEYNEP (SONGÜL ÖDEN)

Zeynep dış görünüşüne önem veren bakımlı bir kadındır. Bütün hayatını kocası Tuğrul’un üzerine kurmuştur. Onu kaybetmemek, elinde tutmak için yapabileceği her şeyi yapar ve en sonunda ilişkilerini kurtarmak için çocukları Efe’yi dünyaya getirir. Ancak Efe’nin doğumu da ilişkilerinin düzelmesini sağlamaz. Zeynep için çevrenin bakışı oldukça önemlidir. Dışarıya sürekli mutlu ve huzurlu aile imajı vermeye çalışırken oğlu Efe’yi fazlasıyla ihmal eder.

5/10MELİKE (NİHAL YALÇIN)

MELİKE (NİHAL YALÇIN)

Melike sevgi dolu, fedakâr ve kendisini ailesine adamış bir kadındır. Kocası İlyas ve çocukları ile birlikte ay sonunu ucu ucuna geçirdikleri kendi yağlarında kavruldukları bir hayatları vardır. Geçim sıkıntısı çekerler ama Melike bunu dert etmez. Onun için önemli olan tek şey çocukları Ceren ve Kaan’ın iyi ve mutlu olmasıdır. Normalde ev hanımı olmasına rağmen aile bütçesine katkıda bulunmak için bir konserve fabrikasında çalışır. Oğlu Kaan’ın öldürülmesiyle bütün hayatı alt üst olur.

6/10İLYAS (TİMUR ACAR)

İLYAS (TİMUR ACAR)

İlyas uzun boylu sert mizaçlı geleneksel kodlarla büyümüş bir kasaba adamıdır. Ucu ucuna yeten geliri ile evini ve ailesini geçindirmeye ve mutlu etmeye çalışır. O da karısı Melike gibi bütün yatırımını ailesine, çocuklarına yapar. Hayatın onca zorluğuna rağmen kendi tarzında ilgili, sevgi gösteren, şefkatli bir eş ve babadır. Yaşadıkları acı olayla baş etmeye çalışırken bir yandan da ailesinin dağılmasını engellemeye çalışmaktadır.

7/10DEMET (CANAN ERGÜDER)

DEMET (CANAN ERGÜDER)

Demet hem fiziksel olarak hem de enerjisiyle girdiği her ortamda dikkat çeken güzel bir pedagogtur. Çocuklarla kurduğu iyi ilişkiler ve sabırlı tutumu onun mesleğinde oldukça başarılı olmasını sağlar. Onun için dünyada suça sürüklenmiş bir çocuğu kazanmaktan daha önemli bir şey yoktur. Bu yüzden mesleğinin ilk yıllarından beri çocuklarla çalışır.

8/10TUĞRUL (FEYYAZ DUMAN)

TUĞRUL (FEYYAZ DUMAN)

Tuğrul hayatının bütün merkezinde kendisi olan bencil bir adamdır. Dış görünüşüne oldukça önem verir fiziksel olarak son derece bakımlıdır ve jilet gibi giyinir. Onun için önemli biri olmak ve güçlü olmak her şeyden önemlidir bu yüzden işini ve kariyerini hayatının merkezine koyar. Bu motivasyonu sebebiyle Tuğrul, karısını görmezden gelen bir eş, çocuğunu ihmal eden bir babadır.

9/10SEDAT (SERHAT TEOMAN)

SEDAT (SERHAT TEOMAN)

Sedat bir kız çocuğu babası ve eşinden boşanmış bir polistir. Eşinden ayrılmasıyla babalık yükü daha fazla artar ve nasıl davranması gerektiğini öğreneceği bir sürece girer. Karşı karşıya kaldığı yeni bir davanın pedagogu Demet’e ilgi duymaktadır. Dava bir taraftan ikiliyi yakınlaştırırken diğer taraftan da olaya yaklaşımları itibariyle fikir ayrılıklarına sürükler.

10/10BULUT (KUBİLAY AKA)

BULUT (KUBİLAY AKA)

Bulut kasabanın ağır abisi diyebileceğimiz bir tiptir, geçmişinde babasız büyümesi ve annesinin küçük yerin hafif kadını olması nedeniyle sert bir mizaca bürünmüştür. Sabit fikirli ve ısrarcıdır. Hayatı geldiği gibi yaşar ve değiştirmek için herhangi bir çabaya girmez. Ablası Zeynep’e oldukça düşkündür. Babası tarafından terk edilmesi ve annesinin tutumları yüzünden aile kavramına inanmaz ve aile kurmak istemez.

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