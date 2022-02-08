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Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu - Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

#Oğlum#Oğlum Dizisi#Oğlum Oyuncuları

Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Oğlum için geri sayım başladı. Dizi 8 9 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Peki, Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Oğlum dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

1/3Oğlum dizisi oyuncuları ve konusu - Oğlum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir

Oğlum dizisi oyuncuları merak ediliyor. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Oğlum dizisi yarın başlıyor. Oğlum dizisi oyuncuları arasında Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın gibi isimler yer alıyor. Dizide Kaan ve Efe isimli çocuk oyuncular da merak edilen isimlerden oldular. Dizide bambaşka hayatlara sahip iki çocuğun başına gelenler anlatılacak.

2/3OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Oğlum dizisi oyuncuları arasında Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Metehan Parıltı, Emir Kaan Özkan, Kubilay Aka, Ali Seçkiner Alıcı gibi isimler yer alıyor.

3/3OĞLUM DİZİSİ KONUSU

OĞLUM DİZİSİ KONUSU

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile’de yaşar.

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan’ın okul çıkışına geç kalır…Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar…Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

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