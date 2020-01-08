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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 14:00,

Oğlu Cem Özer'in boyunu geçti

Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura ile işletmeciliğini yaptığı Bodrum Akyarlar’da bulunan Portobianco Beach’te hem tatil hem de iş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Özer’i ziyarete Nurgül Yeşilçay’la evliliğinden olan oğlu Osman Nejat geldi.

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Özer, eşi ve oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun takipçileri, oğlu Nejat’ın boyunu geçtiğini söyledi.

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Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Düvenci kızı Melisa ve oğlu Okan Ali'ye kitap okurken çekilen pozunu  "Mutluluk... kitap okumak iyi gelir. Hep buna inandım. O yüzden her gece mutlak okurum. Hem evlatlarıma hem kendime. Bambaşka yolculuk kitap. Ve böyle özel anlar yaratıyor insana. Babamız da fotoğrafımızı çekmiş, dayanamamış. Bir odada dördümüz, uyku öncesi kitap keyfi yapıyoruz... mutluluk... şükür" notuyla paylaştı. 

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Düvenci'nin Engin Akgün ile olan evliliğinden Melisa adında bir kızı, şu an evli olduğu Bülent Şakrak'tan da Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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Yeşim Erçetin’in şarkıcı Ozan Orhon’la yaptığı evlilikten olan kızı Yağmur büyüdü. Tiyatro eğitimi aldığını söyleyen genç kız, “İyi bir oyuncu olmak istiyorum” dedi.

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Şarkıcı Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ve arkadaşı Çiğdem Çalışkanoğlu ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2015 yılında evlendi. Çift, kısa süre sonra Can adını verdikleri bir erkek bebeğe sahip oldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Şendil, oğluyla çekilen pozunu "Hayatımın anlamı Can’ım" notuyla paylaştı. Şendil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 15 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİVFOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın 19. doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: “Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum hayalim can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.”

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Çiçek Dilligil, oğlu bebekken çekilen bu pozunu "Gerçekten birlikte büyümüşüz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Ayşe Kökçü oğluyla birlikte.

Fotoğraflar: Instagram

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Betül-Cüneyt Arkın ve oğulları Murat, 43 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı bugüne taşıdı, objektife aynı pozu verdi. Murat Arkın, o kareyi Instagram’da paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

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Yazlık hatırası

Murat Arkın, 43 yıl önce Silivri’deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.

Fotoğraflar: Instagram

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Eskimeyen anılar

Bir yanında annesi Betül Arkın, bir yanında babası Cüneyt Arkın’la objektif karşısına geçerek 43 yıllık anıyı tazeleyen Murat Arkın, fotoğrafı Instagram’a şu notla yükledi: “Eski ama eskimeyen şarkıları dinleyerek uyandım bugün.”

Fotoğraflar: Instagram

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Tamer Levent, eşi ve kızları.

Fotoğraflar: Instagram

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Selçuk Yöntem ve kızı Iraz

Fotoğraflar: Instagram

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Uğur Yücel ile oğlu Can

Fotoğraflar: Instagram

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İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

Fotoğraflar: Instagram

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Hakan Yılmaz ile çocukları Yağmur ve Deniz

Fotoğraflar: Instagram

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Uraz Kaygılaroğlu kızı ile

Fotoğraflar: Instagram

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Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.

Fotoğraflar: Instagram

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İlker İnanoğlu ve oğlu Berker

Fotoğraflar: Instagram

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Türkan Şoray ile kızı Yağmur

Fotoğraflar: Instagram

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Pınar Aylin ile kızı Maya.

Fotoğraflar: Instagram

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Bir dönemin ünlü şarkıcısı Güllü ile çocukları Tuyan Ülkem ile Tuğberk Yavuz.

Fotoğraflar: Instagram

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Gürkan Uygur ile çocukları.

Fotoğraflar: Instagram

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Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.

Fotoğraflar: Instagram

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