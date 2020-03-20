MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğle namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il öğle namazı saati
GeriGündem Öğle namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il öğle namazı saati
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 11:26, /

Öğle namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il öğle namazı saati

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın corona virüsü kapsamında alınan önlemler doğrultusunda ‘cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.’ açıklamasında bulunması ardından gözler öğle namazı ile ilgili bilgilere çevrilmişti. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte öğle namazı için araştırmalar hız kazandı. Öğle namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, öğle namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il öğle namazı saati...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Corona virüsü ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir süre cuma namazının camilerde kılınmamasına karar verildi. Cuma namazı yerine öğle namazı kılacak olan vatandaşlar, saat araştırmalarına başladı. Ezan okunuş vaktinin illere göre değişiklik göstermesi nedeniyle öğle namazı saatini takip etmek önemli. Peki, öğle namazı bugün saat kaçta kılınacak?

2Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

Dünya namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:17'de, Ankara'da 13:01'de, İzmir'de 13:24'de, Bursa'da 13:16'dA kılınacak.

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN<

3ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.

4ABDEST NASIL ALINIR

ABDEST NASIL ALINIR?

1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3-Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4-Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

5-Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

6-Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7-Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

8-Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

9-Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

10-Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

11-Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

12-Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

13-Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

14-Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi