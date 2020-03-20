Öğle namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il öğle namazı saati
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın corona virüsü kapsamında alınan önlemler doğrultusunda ‘cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.’ açıklamasında bulunması ardından gözler öğle namazı ile ilgili bilgilere çevrilmişti. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte öğle namazı için araştırmalar hız kazandı. Öğle namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, öğle namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il öğle namazı saati...
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Corona virüsü ile mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir süre cuma namazının camilerde kılınmamasına karar verildi. Cuma namazı yerine öğle namazı kılacak olan vatandaşlar, saat araştırmalarına başladı. Ezan okunuş vaktinin illere göre değişiklik göstermesi nedeniyle öğle namazı saatini takip etmek önemli. Peki, öğle namazı bugün saat kaçta kılınacak?
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Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı
Dünya namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.
Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:17'de, Ankara'da 13:01'de, İzmir'de 13:24'de, Bursa'da 13:16'dA kılınacak.
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.