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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 11:25, /

Öğle namazı saat kaçta? İşte 27 Mart il il öğle namazı vakti

Öğle namazı vakti bugünün en çok araştırılan konularından biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada corona virüsü tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilmesi gerektiğini bildirmiş, vatandaşları öğle namazına yönlendirmişti. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte öğle namazı vakti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Namaz ibadetini evinde, layıkıyla gerçekleştirmek isteyenler öğle namazının bugünkü saatini inceliyor. Peki, öğle namazı bugün saat kaçta? İşte il il öğle namazı vakti

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Ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte gözler öğle namazı saatlerine çevrildi. Namaz ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki öğle namazı vaktini öğrenmeye çalışıyor. 27 Mart tarihli öğle namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte il il öğle namazı vakitleri...

2ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA

ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA?

Öğle ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, İstanbul'da saat 13:14'de, Ankara'da 12:59'da,Ezurum'da 12.25'de, Gaziantep'te 12.41'de, İzmir'de 13:22'de, Bursa'da 13:14'de, Adana'da ise saat 12:49'da okunacak ve Müslümanlar namaz ibadetlerini gerçekleştirecek. 81 ile ait öğle namazı vaktini öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayın.İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN<

3ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.

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