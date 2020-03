Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazının kılınışıyla ilgili bilgiler

3.REKAT "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.



Fatiha suresi okunur.



Zamm-ı sure okunur.



Kur'an'dan bir sure okuruz.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,



"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.



4. Rekat



"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.



Fatiha suresi okunur,



Zamm-ı sure okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,



Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur.



"Allahümme Salli" okunur.



Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.



"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.