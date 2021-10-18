Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Adım adım öğle namazının kılınışı

ÜÇÜNCÜ REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur.



Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.



Fatiha Suresi okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



DÖRDÜNCÜ REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur.



Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.



Fatiha Suresi okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.



“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.



ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ



"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.



İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.



"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunur.



Zamm-ı sure okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



İKİNCİ REKAT



Ayağa kalkarak Kıyama durulur.



"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.



Fatiha Suresi okunur.



Zamm-ı sure okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur



Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.



"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.