Öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Adım adım öğle namazının kılınışı
Öğle namazının kılınışı ile ilgili bilgiler, vakit namazını kılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğine Kur’an-ı Kerim’in bir kısım ayetlerinde işaret edilmiştir. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde namazlarını kılıyorlar. Peki, öğle namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
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Öğle namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Öğle namazı her gün, sabah namazından sonra ikindi namazından önce kılınıyor. Müslümanlar cemaat ile veya tek başına bu ibadeti yerine getiriyorlar. Toplam on rekat olan öğle namazının farzı dört rekattır. İşte öğle namazının kılınışı
ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?
Öğlen namazı 10 rekattır. Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak kılınır.
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ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
BİRİNCİ REKAT
Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir. İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke duası okunur.
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
Allah'u Ekber denir ve Rükuya eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükudan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükuya eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.
Ettehıyyatü okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
Zamm-ı sure okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur.
"Allahümme Salli" okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
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ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT FARZI
BİRİNCİ REKAT"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
İKİNCİ REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
Oturarak Ettahiyyatu okunur.
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ÜÇÜNCÜ REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
DÖRDÜNCÜ REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.
ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.