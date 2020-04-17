Öğle namazı (Cuma namazı) saat kaçta? Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat?
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte gözler öğle namazı saatine çevrildi. Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği açıklanmıştı. Diyanet tarafından yapılan Cuma namazı duyurusunda ‘Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacaktır. ‘ ifadeleri kullanıldı. Peki, öğle namazı (Cuma namazı) saat kaçta? Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat?
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Öğle namazı için araştırmalar erken saatlerden bu yana sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, mübarek cuma gününde evlerinde ibadet ve dua edecek. Öğle namazının cuma namazı yerine geçebileceği belirtilmişti. Ramazan ayı öncesinde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek ve öğle namazını kılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, öğle namazı saat kaçta? Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat?
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Öğle ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, İstanbul'da saat 13:09'da, Ankara'da 12:53'de, Erzurum'da 12.20'de, Gaziantep'te 12.35'de, İzmir'de 13:16'de, Bursa'da 13:08'de, okunacak ve Müslümanlar namaz ibadetlerini gerçekleştirecek. 81 ile ait öğle namazı vaktini öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayın.İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN<
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ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?
Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.
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ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
1. REKAT
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke duası okunur. "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır. 2.REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" d enir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir. Ettehıyyatü okunur. "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3.REKAT
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. Kur'an'dan bir sure okuruz. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, "Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.Fatiha suresi okunur, Zamm-ı sure okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir, Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur. "Allahümme Salli" okunur. Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
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Öğle namazının 4 Rekat farzının kılınışı
1. Rekat "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır. Subhaneke okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. Oturarak Ettahiyyatu okunur. 3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir. Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı1. Rekat "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir. İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir. "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. 2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur. "Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Zammi sure okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.