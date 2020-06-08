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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 16:08,

Öğle molası

Ünlü varis yeni sevgilisiyle romantik öğle yemeğinde böyle görüntülendi.

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Dünyanın en zengin ailelerinden birinin varisi olan Paris Hilton, yeni sevgilisi ile yediği öğle yemeği sırasında görüntülendi.

Backgrid USA

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Geçen yılın son aylarından beri Carter Reum ile birlikte olan 38 yaşındaki Hilton ile Reum, Malibu'da sakin bir restoranda öğle yemeği yedi. Hafif yiyecekler tercih eden çift zaman zaman romantik anlar da yaşadı.

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Paris Hilton, nişanlısı Chris Zylka ile yollarını ayırdıktan sonra çok uzun süre yalnız kalmadı. Ayrılığın acısını çabuk unutan Hilton, Carter Reum ile flört etmeye başladı.

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Hilton'ın yeni sevgilisi Carter Reum, eğlence, teknoloji ve medya alanında çalışan bir iş adamı. Erkek kardeşi Courtney Reum ile birlikte Inc. Magazine’in Amerika’daki 500 oruç büyüyen özel şirketi arasında yer alan VEEV Spirits’i kurdu.

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Paris Hilton ile Carter Reum'un 2019'un son aylarından bu yana birlikte olduğu belirtiliyor.

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