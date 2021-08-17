ÖGG soruları yayınlandı mı? 93. Dönem ÖGG sonuç tarihi açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavının (ÖGG) ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Yıl içerisinde yapılacak sınavların ve sonuçların tarihi yayınlanan takvimle paylaşılmıştı. Alacakları puanı merak eden adaylar bir yandan da ÖGG soru-cevap duyurusunu bekliyor. Peki, ÖGG soruları yayınlandı mı? 93. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 93. ÖGG sınav sonuçlarının tarihi takvimle paylaşıldı.
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ÖGG soruları ve cevap anahtarının bu hafta erişime açılması bekleniyor. Geçmiş yıllara ait sorular ve cevaplar https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden görüntülenebiliyor.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.