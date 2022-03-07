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ÖGG sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır? Özel güvenlik sınav sonuçları EGM tarafından o tarihte açıklanacak

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ÖGG sonuçları açıklandı mı? sorusu adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Binlerce adayın katılım sağladığı ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 27 Şubat tarihinde yapılan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası gözler sonuç ekranına çevrildi. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Adaylar ÖGG sonuç sorgulama ekranı üzerinden sınav puanlarını görüntüleyecekler. Peki, ÖGG sınav sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan özel güvenlik sınav sonuçları hakkında bilgiler.

1/4ÖGG sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır Özel güvenlik sınav sonuçları EGM tarafından o tarihte açıklanacak

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2/4ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.

3/4SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

4/4ÖGG sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır Özel güvenlik sınav sonuçları EGM tarafından o tarihte açıklanacak

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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