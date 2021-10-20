ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? ÖGG sonuçlarında son durum

94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde düzenlendi. Sınavdan kısa bir süre sona ÖGG soruları ve cevapları adaylarla paylaşıldı. Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.