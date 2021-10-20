ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? ÖGG sonuçlarında son durum
Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılım sağlayan adaylar, EGM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Hafta sonu gerçekleşen ÖGG sınavının değerlendirilme süreci ardından sonuçlar paylaşılacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ÖGG sonuçlarında son durum...
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94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde düzenlendi. Sınavdan kısa bir süre sona ÖGG soruları ve cevapları adaylarla paylaşıldı. Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.
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ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavının sonuçları Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.