ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuç sayfası

Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar.