ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuç sayfası
Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavına katılım sağlayan adaylar, EGM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Yapılan değerlendirilmelerin tamamlanması ardından ÖGG sonuçları adaylara bildirilecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuçlarında son durum...
Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleşti. Sonuçların üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesi nedeniyle sonuç beklentisi arttı. ÖGG sonuçları online platform üzerinden takip ediliyor. Adaylar sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklar.