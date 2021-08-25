ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 93. ÖGG sınavı için sonuç tarihi
Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 93. Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konu hakkında bir bilgi ya da duyuru olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 93. ÖGG sınavı hakkındaki son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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14 Ağustos'ta yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının 93'üncüsünün sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖGG sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi, söz konusu sınava katılan vatandaşları meraklandırdı. İşte, 93. ÖGG sınavı için sonuç tarihi...
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ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 93. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına netlik kazandı.
Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.