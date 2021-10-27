ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖGG 94. dönem sınav sonuç duyurusunda
ÖGG 94. dönem sınav sonuç duyurusu için bekleyiş devam ediyor. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından sonuç duyurusu paylaşılacak. Sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden öğrenebilecek.ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
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7 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ekim 2021 Salı günü paylaşılmıştı. Özel Güvenlik sınav sonuçları ise kasım ayında açıklanacak.
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ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.
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ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.
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Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.