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Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 09:20 | 

ÖGG sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 93. Dönem ÖGG sonuçlarında son durum

ÖGG sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Peki, GG sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 93. Dönem ÖGG sonuçlarında son durum...

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1

Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi sınav sonuç tarihi EGM tarafından paylaşılmıştı. Yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" ekranından adayların erişimine açılacak.

2

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları için tarih belli oldu. 94. ÖGG sınav sonuçları 5 Kasım tarihinde açıklanacak.

3

Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir

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