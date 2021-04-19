ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 91. ÖGG sınav sonuçlarında son durum
2021 Yılı Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınav hazırlık süreci yerine ÖGG sınav sonucunu beklemeye bıraktı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 91. ÖGG sınav sonuçlarında son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ise yapılan değerlendirme sonrası adayların erişimine açılacak. Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını ekim ayı içerisinde online sistem üzerinden öğrenebilecek. ÖGG sonuçlarının açıklanması ardından ise itiraz süreci başlayacak.
2
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yıl içerisinde gerçekleşecek ÖGG sınavlarının tarihleri ve sınav sonuç zamanları yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, ÖGG sınav sonuçları sınav yapıldıktan 3 hafta sonra 7 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.
3
Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz:
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “ÖzelGüvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ileozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durumsınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.