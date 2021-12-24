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Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 11:31 | 

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarında son durum

Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleşti. 2021'in son ÖGG sınavına katılım sağlayan adaylar şimdi sonuç tarihine ve açıklamasına odaklandı. Yapılan değerlendirilmelerin tamamlanması ardından sonuçlar online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarında son durum

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95. Dönem ÖGG sınavının geride kalması ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Yazılı sınavların 19 Aralık'ta yapılmasının ardından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG sonuçları erişime açılacak. Sonuçların 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
2
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ardından adaylar ÖGG sonuçlarını "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" internet adresinden takip edebilecek. Adayların heyecanla beklediği söz konusu sınavın sonuçları T.C kimlik numarası bilgisi ile öğrenilecek.
3
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz için tarihler belirlendikten sonra adaylar, sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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