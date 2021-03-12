ÖGG sonuçları açıklandı mı? 90. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 90. sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı mı sorusu ile gündemde yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları bilgisine internet üzerinden erişebilecek olan vatandaşlar, sorgulamalarını bu TC Kimlik No ile tamamlayabilecek. Peki, 90. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler