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Haber Giriş: 12 Mart 2021 - 10:01 | 

ÖGG sonuçları açıklandı mı? 90. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sonuçları olarak bilinen 90. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruya çevrilmişti. ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemi, TC Kimlik Numarası ve Güvenlik Kodu ile yapılabilecek. İşte, 90. Dönem ÖGG sınav sonuçları hakkında vatandaşların merakla araştırdığı sorgulama ekranı

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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 90. sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı mı sorusu ile gündemde yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları bilgisine internet üzerinden erişebilecek olan vatandaşlar, sorgulamalarını bu TC Kimlik No ile tamamlayabilecek. Peki, 90. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları aşağıdaki link üzerinden bugün içerisinde sorgulamaya açılacak.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

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